AMICHEVOLE – Ssssuolo-Cremonese 0-2, rete di sinistro di Gaetano

Questo pomeriggio si è giocato il test amichevole tra il Sassuolo e la Cremonese, approfittando per la sosta delle nazionali. I grigiorossi vincono per 0-2. Sblocca per la squadra di Pecchia Di Carmine su calcio di rigore, mentre il raddoppio è di Gaetano, tiro di sinistro che batte Pegolo. Nella ripresa girandola di cambi. Per i neroverdi in campionato la sfida contro la Roma, mentre la Cremonese affronterà in casa il Cittadella.

Sassuolo: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Rogerio, Lopez, Peluso, Toljan, Karamoko, Kyriakopoulos, Defrel, Henrique Entrati nella ripresa: Ferrari, Frattesi, Djenairo, Paz, Satalino, Harroui, Forchignone, Flamingo, Aucelli, Pieragnolo All. Dionisi

Cremonese: Sarr, Sernicola, Crescenzi, Castagnetti, Okoli, Bianchetti, Zanimacchia, Bartolomei, Di Carmine, Gaetano, Buonaiuto Entrati nella ripresa: Deli, Fiordaliso, Vido, Ciofani, Valeri, Meroni, Baez, Collodel, Zunno, Ciezkowski, Frey All. Pecchia

Arbitro: Zamagni di Cesena (Pascali – Tagliaferri)

Reti: 12′ Di Carmine (R) (C), 34′ Gaetano (C)

Note:

Fonte: uscremonese.it