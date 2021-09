ADL ha chiesto alla Federazione colombiana il rientro anticipato di Ospina

Il Napoli, dopo aver appreso dell’infortunio di Meret, stop lungo per il portiere friulano, è in apprensione anche per David Ospina. L’estremo difensore della Colombia rientrerebbe giusto giusto venerdì pomeriggio, meno di 24 ore dalla sfida contro la Juventus. Il club azzurro sta cercando, in maniera diplomatica, di far rientrare prima il calciatore sudamericano, si parla di lunedì, ma difficilmente questo accadrà. Si aggiunge il brivido per la botta presa nel finale contro la Bolovia, dove zoppicava vistosamente. Le notizie sulle sue condizioni fisiche però sono confortanti, solo una botta presa nella gara di La Paz. La prossima sfida sarà il 6 in Paraguay e infine il 9 contro il Cile. Spalletti e De Laurentiis incroceranno le dita per Ospina, per averlo contro i bianconeri, sfida che da sempre è molto sentita e già vale tanto, anche se è solo la terza di campionato.

Fonte: F.Mandarini (CdS)