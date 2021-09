A.s. Roma-Napoli femminile 4-1, tabellino e cronaca

ROMA-NAPOLI FEMMINILE 4-1

MARCATORI: Andressa 19’, Serturini 21’, Giugliano 23’, Goldoni (N) 42’, Bartoli 47’ p.t.

ROMA (4-2-3-1) Ceasar; Di Guglielmo, Swabi (dal 41’ s.t. Pacioni), Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer (dal 1’ s.t. Thaisa), Giugliano; Glionna (dal 21’ s.t. Paloma), Andressa (dal 32’ s.t. Greggi), Serturini; Pirone (dal 32’ s.t. Kajzba) (Ghioc, Vigliucci, Ciccotti, Soffia). All.: Spugna

NAPOLI (4-3-3) Aguirre; Imprezzabile (dal 28’ s.t. Capitanelli), Garnier (dal 1’ s.t. Di Marino), Corrado (dal 10’ s.t. Colombo), Abrahamsson; Goldoni, Tui (dal 21’ s.t. Severini), Kuenrath; Erzen, Popadinova, Acuti (dal 10’ s.t. Chatzinikolau). (Chiavaro, Zavarese, Toniolo, Porcarelli). All.: Pistolesi

Arbitro: Cavaliere di Paola (Giuggioli/Bianchi-Villa).

Amm.: Goldoni (N)

Note: si è giocato a Trigoria a porte chiuse. Rec.: 3’ p.t., 0’ s.t.

Troppa Roma per il Napoli Femminile, che soccombe come già accaduto contro l’Inter in virtù della superiorità palesata dalle avversarie, costruite entrambe per l’alta classifica. Pesante il passivo per la squadra di Pistolesi, che assente Blanco ha modificato qualcosa rispetto all’esordio inserendo dal via Corrado in difesa e Kuenrath a centrocampo. Spugna, di contro, ha dovuto rinunciare a Linari squalificata (al suo posto Pettenuzzo). La Roma ha provato a forzare i tempi in avvio ed al 19’ si è portata avanti con una prodezza di Andressa che ha sfruttato bene una ingenuità di Garnier e da posizione defilata ha sfoderato un pallonetto mancino che ha superato Aguirre. Due minuti e raddoppio giallorosso ad opera di Serturini: stavolta è stata Imprezzabile ad aprire la strada all’esterno giallorosso che poi ci ha messo del suo con un tiro a giro di rara precisione. Nemmeno 120 secondi e la Roma ha calato il tris con Giugliano, che di sinistro ha chiuso al volo in diagonale un cross al bacio di Glionna (conclusione imprendibile per Aguirre). Il primo tempo è stato quasi tutto di marca giallorossa, interrotto però dal gol azzurro di Goldoni di testa su cross di Kuenrath prima che Bartoli mandasse le squadre negli spogliatoi sul 4-1 sfruttando a dovere l’ennesimo assist di una indiavolata Glionna.

Stesso leitmotiv nella ripresa, con clamoroso palo della Pirone dopo otto minuti a portiere battuto. L’ingresso di Di Marino è servito per serrare le fila della difesa azzurra mentre la Roma ha calato il ritmo con il passare dei minuti senza inferire ulteriormente.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile