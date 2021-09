[Video] A. Pistolesi (all. Napoli femm.): “A Trigoria per giocarcela”

Prima trasferta stagionale domani a Trigoria – ore 17.30 – per il Napoli Femminile che sarà ospite della Roma. Ventuno le calciatrici a disposizione di mister Pistolesi, che ritrova anche Paola Di Marino e proverà a fermare la formazione giallorossa, reduce dal successo in quel di Empoli, con le armi che sono proprie delle azzurre, vale a dire organizzazione e grinta: “Contro certe avversarie esistono due modi di affrontare le partite – spiega il tecnico del Napoli Femminile -, chiudendosi in difesa nella speranza di prendere gol il più tardi possibile o provando a giocarsela come faremo noi. Conosciamo le qualità della Roma, l’abbiamo affrontata in amichevole e sappiamo che caratteristiche hanno: a noi spetterà il compito di ripetere la prima mezz’ora con l’Inter sperando di aver migliorato ulteriormente la condizione fisica con una ulteriore settimana di lavoro”. A Trigoria anche il presidente Carlino, che ha ricevuto una cordiale telefonata di chiarimento da parte del Commissario Tecnico della Nazionale, Milena Bertolini, dopo le dichiarazioni rese da quest’ultima a Kiss Kiss Napoli Tv e la replica dello stesso Carlino attraverso una lettera aperta pubblicata sui social del Napoli Femminile.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile