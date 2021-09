Tosto, agente: “Mario Rui? E’ sempre titolare, un motivo ci sarà”

Su Radio Marte, è intervenuto Vittorio Tosto, agente, ecco le sue parole: “Emerson Palmieri? Non c’era da aspettare ieri sera per scoprire che è un grande terzino sinistro. A volte in Italia si dorme sotto questo punto di vista, si è miopi. Si fa forza quasi sempre sul rapporto diretto con il calciatore, il Napoli poteva avere in pugno il ragazzo per il canale preferenziale Spalletti ma il mercato oggi non aspetta, è frenetico e violento di accelerazione, non bisogna perdere tempo ed essere scaltri. Il mercato francese ci ha superato, se non stiamo attenti anche quelli di seconda o terza fascia perché i nostri bilanci sono in rosso. Il Napoli su Emerson ha dormito, se avesse fatto un’offerta anche inferiore al Lione sarebbe venuto a Napoli. Mario Rui tallone d’Achille del Napoli? Da quando è nato il calcio sento dire che quando si costruisce la formazione il terzino sinistro è il ruolo che mette in difficoltà tutti. Dopo un grave infortunio è ripartito da Napoli, ha commesso errori ma ha ancora la maglia da titolare addosso dopo tante partite internazionali. Se cambiano tanti allenatori e Mario Rui ha sempre la maglia da titolare un motivo ci sarà”