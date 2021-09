Tosto, agente: “Anguissa ha una qualità tecnica superiore a Bakayoko”

Su Radio Marte, è intervenuto Vittorio Tosto, agente, ecco lesue parole: “Anguissa? Bakayoko in Italia ha disputato una sessantina di partire in due società importanti come Milan e Napoli, due ambienti decisamente diversi. Poi ha visto anche la maglia del Chelsea. Prima di fare paragoni bisogna capire da dove si proviene. Bakayoko è una certezza, gli manca un pochino di qualità e ha lacune nella tattica ma che non sia un centrocampista di affidabilità io ci ragionerei 2 volte. Anguissa ha una qualità tecnica e tattica superiore rispetto a Bakayoko ma bisogna capire se l’adattamento al nostro campionato sarà immediata e se sarà capace di entrare nel fulcro di centrocampo del Napoli, una squadra dove serve fare prestazioni subito perché altrimenti si viene immediatamente criticati. Bisogna un attimo aspettare”.