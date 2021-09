SSCN, gare casalinghe: l’accesso allo stadio per i diversamente abili

Dal sito ufficiale della società azzurra – La SSC Napoli, per poter garantire un equo accesso, in occasione delle gare casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona, in favore dei diversamente abili al 100%, ha realizzato una procedura di prenotazione posti.

Tale procedura consiste in due fasi distinte, la prima permetterà di richiedere due codici univoci di prenotazione (uno per il diversamente abile e l’altro per l’accompagnatore), tramite i quali si potrà accedere alla seconda fase che permetterà l’acquisto dei titoli agli aventi diritto.

Nella prima fase, i tifosi potranno richiedere, tramite un apposito modulo online sul sito ufficiale www.sscnapoli.it, i loro codici univoci di prenotazione, allegando una copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti necessari (Certificato d’invalidità 100%, documento di identità).

La documentazione necessaria dovrà essere allegata in formato pdf e presentata ai varchi di ingresso.

Una volta inoltrata la richiesta, verranno inviati a mezzo email i codici univoci di prenotazione. Se la documentazione inviata non risulterà corretta, i codici ricevuti saranno disabilitati.

I tempi di verifica, per loro stessa natura, sono variabili e non verificabili in anticipo, pertanto preghiamo i tifosi di anticiparsi per la richiesta dei codici.

I codici potranno essere richiesti durante tutta la stagione sportiva ma, ai fini dell’acquisto, saranno ritenuti validi esclusivamente i codici ricevuti almeno entro 5 giorni che precedono la data dell’evento.

Una volta rilasciati, i codici sono personali e non cedibili, e avranno validità per la sola stagione sportiva in corso, permettendo l’accesso alle richieste di acquisto per le partite casalinghe, secondo i termini del servizio.

Per poter procedere all’acquisto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, basterà inserire i codici ricevuti sulla piattaforma di TicketOne, unitamente ai dati anagrafici del diversamente abile e dell’accompagnatore maggiorenne. Il costo del biglietto del diversamente abile è di € 4,00, quello dell’accompagnatore è di € 1,00, cui vanno aggiunti i costi di transazione di TicketOne.

Agli ingressi di accesso allo Stadio è necessario esibire copia del biglietto ricevuto via mail, in formato cartaceo A4, certificato d’invalidità al 100% nonché documenti d’identità sia del diversamente abile che dell’accompagnatore. Non saranno consentite variazioni e cambi nominativi di accompagnatore. I tagliandi rilasciati sono personali e non cedibili. Il personale preposto controllerà la correttezza dei dati e dei documenti esibiti.

Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.

La SSC Napoli informa che, per ottenere i codici bisogna essere registrati al sito ed accedere con username e password.

ATTENZIONE: Il solo biglietto ordinario non consente l’ingresso allo stadio delle persone in carrozzina. Pertanto, si sottolinea che il regolare acquisto di un qualsiasi tagliando non permette l’accesso all’impianto.