Venerdì dedicato alle gare di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar e riguarda le squadre africane, dove hanno visto impegnati anche i giocatori del Napoli. Successo nel pomeriggio della Nigeria per 2-0 e 78 minuti per Osimhen. In serata vittoria del Camerun per 2-0 ai danni del Malawi. Le reti nel primo tempo di Aboubacar e di Ngadeu. Entra nel finale e si prende l’ammonizione il neo acquisto del Napoli Andrè Frank Zambo Anguissa.

A cura di Alessandro Sacco