QUAL. QATAR 2022 – Bolivia-Colombia 1-1, bene Ospina per i cafeteros

La Colombia, reduce dal terzo posto nella Copa America, ha affrontato la Bolivia in una sfida davvero incerta. I padroni di casa vanno vicini al gol con Saamedra, ma Ospina si supera compiendo una bella parata. I “cafeteros” senza Muriel e Zapata creano poco in zona gol. Nella ripresa non cambia la musica la Bolivia ancora vicino alla rete con Vaca, sempre attento Ospina. Il vantaggio arriva a sorpresa per gli ospiti con Roger Martinez, tiro imparabile per Lampe. Il pari arriva nel finale con lo splendido tiro di Saicedo, davvero da antologia. Nel recupero doppio giallo per il boliviano Alganaraz e termina in parità.

La Redazione