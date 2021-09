Piotr Zielinski: “Di tutto per giocare mercoledì”

A TVP Sport, Piotr Zielinski:

«Miglioro giorno dopo giorno, anche se sento ancora un po’ di fastidio. Sono in attesa anche io, sto lavorando con lo staff medico della nazionale per essere pronto quanto prima. Non so dire ancora quanto tempo mi serve, ma mi sto allenando duramente e spero di essere pronto per la sfida contro l’Inghilterra». La Polonia affronterà San Marino domenica. Poi l’Inghilterra il prossimo mercoledì 8 settembre, a pochi giorni da Napoli-Juventus. Saltato il match contro il Genoa, non ha rinunciato alla convocazione della nazionale polacca, per questo turno di qualificazioni al prossimo Mondiale. Ieri sera il centrocampista del Napoli è andato in tribuna. E non ha preso parte alla vittoria (4-1) contro l’Albania.