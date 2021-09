Ospina, problemi per il rientro: il Napoli pensa ad un volo privato

L’infortunio di Meret è una grossa tegola per il Napoli, non tanto perchè nel prossimo turno di campionato si affronterò la Juventus, ma perchè David Ospina è impegnato con la Colombia ed il suo rientro per tempo appare complicato. La partita con la Juve è in programma l’11 settembre, subito dopo c’è quella contro il Leicester del 16. Come riportato da Sky Sport, infatti, in Inghilterra vigono alcune restrizioni per alcune zone del Sudamerica e dell’Africa. Per questo motivo il Napoli è in stretto contatto con l’Uefa per capire l’andamento della situazione e c’è la possibilità che si decida di optare per un volo privato per facilitare il viaggio del portiere colombiano dagli impegni con la Nazionale. Inoltre, c’è da aggiungere che l’estremo partenopeo è uscito alquanto malconcio dalla gara disputata ieri, ma stando alle ultime notizie, dovrebbe trattarsi solo della classica “botta”.