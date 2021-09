Nessun infortunio per Di Lorenzo, escluso per scelta tecnica!

Nella formazione ufficiale dell’Italia di ieri sera contro la Bulgaria, non figuravo in campo e neanche in panchina Giovanni Di Lorenzo. All’inizio si temeva un infortunio, ma la scelta è stata per motivi tecnici. L’Europeo ha consacrato il terzino del Napoli ed ex Empoli, quindi contro la Svizzera dovrebbe di nuovo essere al suo posto.

Fonte: CdS