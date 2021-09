Lo svincolato Mirante fa l’occhiolino al Napoli, sa dei problemi in porta

In queste ore il Napoli attenderà il rientro di Alex Meret, dove farà nuovi accertamenti per stabilire i tempi di recupero, si teme uno stop di oltre un mese. Per questo che secondo il Mattino si parla di svincolati e strizza l’occhio Antonio Mirante. L”ex estremo difensore di Parma, Bologna e Roma verrebbe di corsa per indossare la maglia azzurra, essendo anche di Castellammare. L’idea però della società partenopea è di andare avanti così senza andare sul ruolo del portiere svincolato.

La Redazione