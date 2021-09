Lista Uefa  del Napoli: Ghoulam non c’è, Anguissa ha scelto il suo numero di maglia

Faouzi Ghoulam non è stato inserito nella prima lista Uefa presentata dal Napoli in vista dell’inizio della fase a gruppi di Europa League. Il mancino d’Algeria, atteso dall’ultimo controllo dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro andato in scena a marzo, può comunque rientrare al prossimo turno. Anguissa nel frattempo ha scelto il numero 99. Il terzo portiere non sarà Marfella, come in campionato, bensì Idasiak: motivazione anagrafica, alla base, legata alla Lista B. A proposito: considerando che la Lista B sarà sempre aggiornata alla vigilia delle partite, a cominciare dall’esordio con il Leicester in programma il 16 settembre in Inghilterra, l’elenco è così composto:



Portieri: 1 Meret, 25 Ospina, 46 Idasiak*.



Difensori: 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 13 Rrahmani, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 59 Zanoli, 59 Zanoli*.



Centrocampisti: 4 Demme, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Zambo Anguissa.



Attaccanti: 9 Osimhen, 11 Lozano, 14 Mertens, 21 Politano, 24 Insigne, 33 Ounas, 37 Petagna. *= lista B.

Fonte: CdS