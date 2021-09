L’idea dei Mondiali ogni due anni prende forma, parola di Wenger

E’ la nuova idea della FIFA messa a punto da Arsene Wenger, ex dirigente dell’Arsenal, ed ora direttore del settore sviluppo della Fifa, quella dei Mondiali da giocare ogni due anni. Wenger ha spiegato la sua idea e le sue motivazioni in un’intervista a L’Equipe, in cui, tra l’altro, parla della sua richiesta di riforma dei calendari calcistici.

“L’idea guida è di raggruppare le partite delle nazionali in uno o due periodi dell’anno, in modo che i giocatori non vengano tolti più volte ai club, e poi, a fine stagione, fare in modo che ci sia sempre un torneo di grande richiamo, come i Mondiali o altro”.