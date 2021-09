Italia-Bulgaria. bocciati due napoletani, Donnarumma ok

L’Italia campione d’Europa pareggia all’Artemio Franchi di Firenze contro la Bulgaria per 1-1. Azzurri in vantaggio con il diagonale vincente di Chiesa. Gli ospiti pareggiano con Iliev, su cross di Despodov. Non bene nelle pagelle del CdS tra gli altri Insigne e Immobile, soprattutto sotto porta, problema che il c.t. dell’Italia vorrà risolvere nelle prossime gare.

Immobile 5,5 – Si trova dentro il solito imbuto e con le spalle alla porta. Partecipa al gol di Chiesa, è un assist sporco. Si batte e si sbatte, lavora qualche buon pallone, ma altri ne perde. Va al tiro due volte, sempre in condizioni complicate per segnare. Un’altra palla gol se la procura da solo in avvio di ripresa ma non è nella posizione giusta per metterla dentro e Antov, davanti alla linea, evita danni.

Insigne 5,5 – Il cambio gioco verso Chiesa e Florenzi funziona, ma Lorenzo il Magnifico illumina poco la scena. Davanti a Georgiev non sfrutta il pallone al bacio lanciato da Bonucci e non riesce a segnare.

Donnarumma 6

E’ la prima stagionale per l’ex milanista, sinora condannato alla panchina al Paris Saint Germain da Pochettino. Una serata da spettatore o quasi. Passa dai rigori di Wembley alla zampata di Atanas Iliev, che lo condanna sotto misura.

Fonte: CdS