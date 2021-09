In attesa del rientro dei sudamericani, Kean si scalda in vista di Napoli

Nei giorni scorsi il tecnico della Juventus Max Allegri, in vista della sfida dell’11 Settembre di Napoli aveva scherzato sulla formazione da mandare in campo: “Posso dirvi già la formazione perché me ne rimangono undici e quindi quelli siamo”. La realtà è che molti della rosa dei bianconeri sono sudamericani: Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo, rientreranno in extremis nel pomeriggio del 10. Senza contare le assenze per infortunio di Arthur, Ramsey e Kaio Jorge. Per la sfida contro gli azzurri di Spalletti, come riporta il CdS, scalda i motori Kean, che si allena con il gruppo, pronto all’evenienza assieme a Morata. Senza contare che i primi cambi, oltre i ragazzi Under 23, sono Rugani, Pellegrini e Kulusevski. In attesa anche dei calciatori in Europa e di McKennie dall’America, non sarà semplice la formazione per la sfida del “Maradona”.

La Redazione