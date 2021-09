Il Napoli dice no agli svincolati, in porta c’è Ospina

Tutto ruota attorno alla questione portiere. L’infortunio di Meret non preoccupa sul lungo periodo, perché il ragazzo dovrebbe recuperare in una ventina di giorni al massimo, ma se si guarda al prossimo delicato impegno con la Juventus, un po’ di apprensione c’è. Questo perché Ospina, il sostituto naturale di Meret, sarà impegnato con la sua Colombia fino a giovedì notte, arriverebbe a Napoli nella giornata di venerdì e poi sabato sarebbe chiamato in causa per il big match. Aspettando il rientro di Meret e affidandosi intanto alla sicurezza di Ospina, che in questi anni ha già dimostrato di poter essere un sostituto di altissimo livello. Ecco perché ieri non c’è stata alcuna sorpresa nella lista che il Napoli ha presentato per l’Europa League: fuori Ghoulam e rispetto a quella del campionato un solo cambio tra i portieri: dentro Idasiak, out Marfella. Fonte: Il Mattino