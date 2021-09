Frank Ribery, la Salernitana ci crede e spinge per il francese

Frank Ribery è svincolato e valuta proposte per il suo futuro. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per scegliere la sua prossima squadra. Su di lui ci sono anche due squadre di Serie A: il Verona e la Salernitana. I granata di Castori hanno presentato una buona offerta al calciatore che è molto tentato di trasferirsi a Salerno. Previsti nuovi contatti in giornata tra le parti, per un venerdì che potrebbe essere decisivo per il futuro di Ribery e per il sogno dei granata.

