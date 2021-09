Fabiani, ds Salernitana: “Portare Ribery a Salerno? Siamo fiduciosi”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Nella Salernitana non c’è soltanto Simy. Abbiamo un organico importante con tanti giocatori che sono delle sicurezze. La squadra è completa in tutti i suoi reparti. Poi se viene una ciliegina sulla torta come Ribery sarà turro di guadagnato. Portare Ribery a Salerno sarebbe come portare Maradona a Napoli. Il giocatore innalzerebbe la visione globale del calcio in una piazza come la nostra. L’offerta c’è ed il giocatore la sta valutando. Siamo fiduciosi”.