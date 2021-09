Esordio EL a rischio per i sudamericani azzurri: i dettagli

Non c’è solo la gara con la Juventus a preoccupare il Napoli e non di sicuro per il fatto che mister Spalletti si ritrovi ad affrontarla praticamente con gli uomini contati. C’è un’altra questione da risolvere e riguarda l’esordio in EL contro il Leicester. Il calcio degli ultimi mesi deve tener conto delle regole e delle limitazioni dovute al Covid. Infatti, in Inghilterra, sono obbligatori, per legge, dieci giorni di quarantena per chi rientra dal Sud America e da alcune zone dell’Africa, ovvero le famose zone rosse. La situazione che vivranno alcuni azzurri. Koulibaly, Osimhen e Ospina non avrebbero il tempo per essere in campo nell’esordio europeo del 16 settembre. In queste ore, scrive Tuttosport, sono frequenti i contatti tra il Napoli e la Uefa per risolvere questo problema.