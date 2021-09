Domenica, contro la Svizzera, ritorno in campo per Di Lorenzo

Ieri sera, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, contro la Bulgaria, ha tenuto fuori il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ed al suo posto ha giocato Florenzi.

“Il caso Di Lorenzo non c’è, fisicamente sta bene. Mancini ha fatto sapere che l’ha tenuto per la Svizzera. I primi due cambi annunciati, certi, previsti: Di Lorenzo a destra e Chiellini al centro. Dunque non ci sono problemi per Di Lorenzo. Dopo il pari, poi, la gara con la Svizzera è quella decisiva”.

Queste le parole di Marco Nosotti, giornalista di Sky al seguito della Nazionale, a Radio Kiss Kiss Napoli.