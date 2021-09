Di Marzio: “Anguissa è un calciatore fortissimo, ecco il suo ruolo ideale”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Radio Marte parla dell’acquisto del Napoli a centrocampo: “Andrè Frank Zambo Ansguissa è un calciatore davvero fortissimo, vanno fatti i complimenti al direttore sportivo Cristiano Giuntoli per essere riuscito a portarlo al Napoli. Certo, bisogna fare chiarezza sul suo ruolo: non è un mediano difensivo è un centrocampista offensivo e che si getta nella mischia, negli spazi. Anguissa ha più qualità da mezzala e potrebbe agire anche da interno in un 4-2-3-1? Lo ripeto: si butta dentro, specie, nelle ripartenze, non ha paura; però non è un regista, non può impostare la manovra dal basso; gli serve un palleggiatore accanto, se proprio vuoi schierarlo nei due davanti alla difesa. Sembra Allan? No, tecnicamente è più forte. Ricorda Tiemouè Bakayoko? L’ivoriano è diverso: è una diga, ma resta macchinoso. Anguissa è più agile e dribbla tanto”.