Il Napoli è in costante contatto con la Federazione della Colombia per la questione Ospina, riportare l’estremo difensore sudamericano in Italia in tempo dal match contro la Juventus. Tra l’altro ieri ha subito il contatto nel finale contro il giocatore della Bolivia e le sue condizioni non destano preoccupazione. Il club azzurro vorrebbero che Ospina rientrasse prima del 10 Settembre per esserci contro i bianconeri, vista l’assenza certa di Meret.

La Redazione