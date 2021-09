Dal 16 luglio ad oggi: è il Napoli che Spalletti desiderava

Il 16 luglio aveva una speranza, Spalletti: non vendere nessuno. A distanza di 49 giorni, può considerarsi quantomeno il vincitore della lotteria del mercato. Non il trionfatore, perchè l’intervento sulla fascia sinistra non c’è stato, ma a conti fatti il Napoli ha conservato Koulibaly, Manolas, Fabian, Ounas e anche Petagna, tutti considerati in bilico.