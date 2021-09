Casa Juve – Allegri “unisce” la prima squadra all’ Under 23

Campionato fermo per gli impegni delle Nazionali, alla Continassa la Juventus in vista del Napoli continua il lavoro dei giocatori rimasti a Torino. Anche mister Allegri ha molti calciatori sparsi per il mondo, quindi dopo la sessione in palestra di ieri, oggi ha pensato di unire il gruppo. Ha svolto, infatti, una seduta tecnica congiunta con l’Under 23, concentrandosi poi su esercitazioni tecniche, gestione del possesso palla ed esercitazioni specifiche per ogni reparto. Domani l’appuntamento al JTC è ancora fissato per il mattino per una nuova seduta di allenamento.