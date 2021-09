Andrea Carnevale, ex azzurro e dirigente dell’Udinese, parla a La Gazzetta dello Sport e fa riferimento anche al Napoli: “Anguissa è bravo nelle rincorse, non ha un piede raffinato come Zielinski, ma ha temperamento: un acquisto importante per una mediana che ha tanti palleggiatori, ma poca sostanza. Con lui è stato rafforzato il centrocampo”.