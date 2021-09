CALCIO FEMMINILE – L’ex Napoli Nencioni vicinissima al Venezia Fc

Il Venezia Fc, squadra nata dal titolo acquisto dal Permac Vittorio Veneto, dopo aver preso la centrocampista Giulia Risina, sta per portare in Laguna un’altra del reparto della mediana. Si tratta di Alessandra Nencioni, reduce da due ottime stagioni nel Napoli, tra promozione e salvezza conquistata. In passato ha militato nella Florentia, Fiammamonza e Fiorentina. Per il Venezia Fc sarebbe un colpo importante per il suo centrocampo, come riporta il sito tuttocalciofemminile.com.

La Redazione