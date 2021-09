Bucchioni: “Donnarumma riserva al PSG? E’ stata una scelta scellerata”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW, soffermandosi, tra le altre cose, sul portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma, ora riserva al PSG. Donnarumma riserva al PSG: può diventare un problema per la Nazionale?

“Sì, e anche per una questione fisica. I muscoli vanno tenuti in allenamento, è un problema per uno come lui se non gioca, vista la sua struttura fisica. E’ stata una scelta scellerata, è stato un grande pasticcio del suo agente per fare un dispetto al Milan. Ma forse lo ha fatto più al suo giocatore”.