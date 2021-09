Ultime Castel Volturno – Demme prosegue il lavoro personalizzato

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di sabato 11 Settembre ore 18,00 in casa contro la Juventus. La squadra si è allenati sul campo 1 con i classici torelli e lavoro tecnico-tattico. A seguire la rosa si è divisa in due gruppi che in maniera alternata hanno svolto lavoro di forza e seduta tecnica. Infine partitella a campo ridotto.

Demme prosegue nel lavoro personalizzato in campo.

Ghoulam e Mertens intero allenamento con il gruppo.

Fonte: sscnapoli.it