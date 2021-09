SERIE C FEMMINILE – Blanca Ruiz al Pescara. Rinnovo in casa abruzzese

La Pescara Calcio Femminile ingaggia la spagnola BLANCA GARCÍA RUIZ.

Attaccante esterno destro, classe 1995, mostra sin da piccola uno stretto legame con il mondo del calcio cimentandosi con le categorie maschili a Tomares e Bormujos. Passata al calcio femminile si notano subito le sue qualità tecniche con un buon piede sinistro e una visione di gioco sopra le righe, affiancato da un carattere competitivo e grintoso di tutto rispetto.

Arriva dal Club Deportivo Hispalis, ma in carriera vesta anche le maglie di Siviglia e Azahar. Da giovanissima conquista il primo posto nel campionato dell’Andauca con la selezione del Siviglia da grande vince per ben tre volte il campionato con Siviglia e Deportivo. Oggi arriva in #CasaPescara con tanta determinazione e tanta voglia di mettersi in gioco nel campionato italiano.

Benvenuta Blanca …Azzurra

Grande soddisfazione in Casa Pescara per il rinnovo in BiancAzzurro di Benedetta Primi, colonna portante della Pescara Calcio Femminile pronta per dare una mano al presidente Cicconi e tutta la compagine BiancAzzurra.

Fonte: pescaracalcio.com