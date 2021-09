SERIE A FEMMINILE – Per il tecnico Pistolesi c’è in prospettiva una buona notizia per l’attacco

L’inizio di calendario in casa Napoli femminile, si sapeva che era proibitivo, visto l’Inter, sconfitta all’esordio, poi l’A.s. Roma. In più si aggiungono le assenze in attacco di Deppy e di Soledad. Quest’ultima però sembra già avere una buona condizione fisica e averla in campo sarebbe un gran bel colpo per il tecnico delle azzurre Alessandro Pistolesi. Le partenopee l’aspettano per centrare una buona metà classifica.

