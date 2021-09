Schwoch, ex calciatore: “Petagna? Ci sarà spazio per tutti”

Su Radio Marte, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore , ecco le sue parole: “Petagna? E’ un giocatore di valore che può tornare utile. Non dimentichiamo che a gennaio il Napoli sarà privo di Osimhen, resterà il solo Mertens che avrà più acciacchi del solito quindi avere un’altra freccia nell’arco è necessario. Parco attaccanti affollato? Il problema non sussiste, abbiamo due giocatori sugli esterni con Politano e Insigne, a destra c’è Lozano mentre a sinistra potrebbe giocare Ounas. In avanti la staffetta è Mertens – Petagna. Non vedo tutta questa abbondanza. C’è spazio per tutti, c’è chi giocherà di più e chi di meno. Petagna ha sicuramente avuto delle rassicurazioni da parte di Spalletti.