Saltata la convocazione di Lozano in Nazionale. Il messicano ha spinto l’esclusione non il Napoli

Tra i non convocati dalle nazionali anche Hirving Lozano, il messicano del Napoli che proprio con la maglia del Messico si era infortunato un mese fa prima del rientro in azzurro.«Ci siamo sentiti e ci ha spiegato che fisicamente non è ancora al 100%» ha spiegato in conferenza il Ct del Messico Tata Martino, rispondendo a una domanda sul napoletano. «Per questo motivo non è stato convocato, non è stato posto alcun veto dal Napoli a causa delle restrizioni covid».

Fonte: mattino.it