Qualificazioni Qatar 2022 – Macedonia-Armenia 0-0, Elmas protagonista “a tratti”

Alle 20, 45 si è giocata la gara di qualificazione a Qatar 2022 tra Macedonia del Nord e Armenia, finita sullo 0-0. Il centrocampiste del Napoli, Eljif Elmas, è emerso due o tre volte, per qualche tiro e qualche assist. Nel primo tempo, al minuto 12, Elmas con un tiro di destro da fuori area prova ad andare in gol, ma esce di molto sulla destra. Nel secondo tempo invece, sul finale al minuto 87′ prova il lancio lungo, ma Stefan Askovski e’ colto in fuorigioco. Ed infine al minuto 90′ prova di nuovo ad andare in gol, con un tiro lungo da fuori area, ma anche questo andato a vuoto.