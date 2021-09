QUAL. QATAR 2022 – Italia-Bulgaria, formazioni ufficiali. Scelta a sorpresa di Mancini in difesa

L’Italia, dopo aver vinto l’Europeo, questa sera scenderà in campo contro la Bulgaria, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar 2022. Dal primo minuto Insigne, mentre in Tribuna l’altro azzurro Di Lorenzo. Ecco le scelte dei due c.t.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne C.t. Mancini

BULGARIA (4-4-2): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev Ct. Petrov

La Redazione