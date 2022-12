QUAL. QATAR 2022 – Italia-Bulgaria 1-1, pareggio insperato per gli azzurri. Insigne non preciso sotto porta

Dopo la vittoria dell’Europeo l’Italia torna in campo contro la Bulgaria all’Artemio Franchi e l’inizio sembra promettere bene. Azzurri subito a pressare gli avversari, la prima occasione è con Insigne, manca il tocco sotto davanti al portiere. Il vantaggio arriva con Chiesa che su sponda di Immobile supera Georgiev. Gli ospiti però al primo affondo pareggiano, cross di Despodov e Iliev sotto porta non sbaglia da pochi passi. L’Italia va vicino di nuovo al vantaggio per ben due volte, Immobile e Insigne trovano il portiere avversario attento nel parare le due conclusioni. Nella ripresa la musica non cambia, sempre la squadra di Mancini a cercare il gol, però non è serata. Georgiev neutralizza ancora Immobile. Nel finale poco o nulla da segnalare, se non cross che non portano alla rete sperata. E’ un punto che porta l’Italia prima, ma domenica a Basilea contro la Svizzera servirà una nazionale più cattiva e meno svogliata.

Factory della Comunicazione

ITALIA-BULGARIA 1-1

16′ Chiesa (I), 39′ A. Iliev (B)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5 (64′ Toloi 5), Bonucci 6, Acerbi 5,5, Emerson Palmieri 5,5 (90’+1 Pellegrini s.v.); Barella 5,5 (64′ Cristante 5), Jorginho 6, Verratti 5; Chiesa 6, Immobile 5,5 (74′ Raspadori s.v.), Insigne 5,5 (74′ Berardi s.v.). Ct. Mancini 5,5

BULGARIA (4-3-3): Georgiev 7; A. Hristov 6,5, Antov, 6,5 P. Hristov 6,5, Nedyalkov 6; Kostadinov 6, Vitanov 5,5 (75′ Malinov s.v.), Yankov 5 (57′ Chochev 5); Despodov 6,5 (75′ Kirilov s.v.), A. Iliev 6 (70′ Krastev 5.5), Yomov 5 (46′ Delev 5). Ct. Petrov 6,5

Ammoniti:Barella (I), Yomov (B), Toloi (I), Nedyalkov (B)

A cura di Alessandro Sacco