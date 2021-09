QUAL. QATAR 2022 – Georgia-Kosovo, formazioni ufficiali. Rrahamani in campo e fascia di capitano

Questo pomeriggio alle ore 18,00 trasferta in Georgia per il Kosovo, sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022. Gli ospiti sono alla ricerca di punti, visto che stanno a quota zero e in campo l’azzurro Rrahamani con la fascia di capitano.

Georgia (4-2-3-1) – Loria; Chabradadze, Kashia, Khocholava, Azarov, Aburjana. Kankava (C), Tsitaishvili, Kiteishvili, Qazaishvili, Kvilitalia All. Sagnol

Kosovo (4-3-3) – Muric; Vojvoda, Rrahamni (C), Aliti, Hadergjonaj, Halimi, Dresevic, Berisha, Kastrati, Muriqui, Rashani All. Challandes

La Redazione