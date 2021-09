Pjanic, al Napoli sarebbe piaciuto, la Juve lo voleva, ma ecco dove andrà

Miralem Pjanic ormai è fuori dal progetto del Barcellona, ragion per cui, il centrocampista cercava un altro club dove giocare. La Juventus lo avrebbe voluto di nuovo in bianconero, come la Napoli sarebbe piaciuto il bosniaco.

Nelle ultime ore, il Besiktas si è fatto sotto per Pjanic. Il club campione di Turchia spinge per avere a disposizione l’ex calciatore di Juventus e Roma. L’accordo col Barcellona sulla base del prestito è a un passo, mentre proseguono i contatti tra l’entourage del calciatore e la società per definire le condizioni del contratto.

Nelle ultime ore i contatti si sono intensificati con l’operazione che può chiudersi definitivamente a breve. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il calciatore bosniaco atterrerà a Istanbul in serata: programmate le visite mediche propedeutiche alla firma.

