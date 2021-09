Ottavio Bianchi: “Sarei fiero di avere un presidente come ADL!”

Ottavio Bianchi, durante l’intervista ai microfoni de Il Mattino, ha parlato anche del Napoli post mercato e del virtuosismo economico del presidente degli azzurri:

Che Napoli esce da questo mercato? «Io fossi in Spalletti farei i salti di gioia: avere lo stesso organico, gli stessi calciatori, arrivare in un posto senza l’esigenza di dover fare chissà quale rivoluzione perché in fondo non si eredita una situazione complicata, non può che essere un punto di partenza esaltante».