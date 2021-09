Ospina, da quasi partente a salvatore della patria azzurra

Il Napoli, dopo l’infortunio di Meret, confiderà in David Ospina e nel suo ritorno dalla Colombia. C’è un ma grande come una casa, che l’ultima sfida dei “cafeteros” sarà il giorno 9 Settembre, quindi una corsa contro il tempo per averlo in tempo contro la Juventus, sabato 11 Settembre alle ore 18,00. Eppure l’estremo difensore sudamericano stava per essere ceduto al Nizza, quindi il club azzurro stava per non contare sulle sue prestazioni. L’affare all’ultimo non è andato in porto e quindi sta per essere il salvatore della patria e di mister Spalletti.

La Redazione