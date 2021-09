Napoli/Juventus – Sospesa la vendita dei biglietti: il motivo

Come si evince dal link riportato https://www.ticketone.it/artist/ssc-napoli/?fbclid=IwAR2RMAyBrc0LPBkCTHvztubCDME7zxngHdLOi14Ryfa4Z6_WwUyo0BlL270 la vendita dei biglietti relativi alla gara che dovrebbe svolgersi sabato 11 tra Napoli e Juventus allo stadio Maradona, è stata sospesa. In una nota apparsa sul sito ufficiale del club si legge: “La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”