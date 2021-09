Napoli-Juventus, cifre fin troppo esagerate per il big match!

Il Napoli e gli altri club si sono lamentati per i mancati introiti provocati dalla chiusura degli stadi per la pandemia, sollecitando anche un sostegno da parte del governo. Gli stadi, anche se parzialmente, sono stati riaperti dal 21 agosto. La politica dei club avrebbe dovuto essere diversa sul costo dei biglietti, invece il Napoli per il big match di sabato 11 settembre contro la Juventus al “Maradona” ha messo i tagliandi di Curva in vendita a 50 euro e quelli di Distinti a 80. Cifre esagerate per i settori più popolari anche se si tratta della Partita delle Partite. Peraltro, gli abbonati che avevano ricevuto il voucher dopo le sei gare a porte chiuse nella stagione 2019-2020 lo avrebbero quasi dimezzato acquistando i tagliandi per Napoli-Venezia e Napoli-Juventus. E’ probabile che la Partita delle Partite e la situazione di classifica – Napoli avanti di cinque punti rispetto alla Juve: da quanto non si verifica dopo sole due giornate una situazione simile? – spinga comunque i tifosi ad acquistare i biglietti di Curva e Distinti per sabato 11 settembre, anche se si gioca in un orario lavorativo (le 18). Ma il calcio non è più quello di un tempo e la riduzione della capienza non può autorizzare l’applicazione di certe cifre per i biglietti. I presidenti, in primis De Laurentiis, hanno ridotto gli investimenti sul mercato e puntato anzitutto alla riduzione del monte ingaggi. E’ il comprensibile effetto della crisi. E allora gli stessi presidenti considerino anche le difficoltà economiche di tifosi che dovrebbero fare un grosso sacrificio per spendere 50 o 80 euro: non tutto può essere interpretato attraverso la logica del business e infatti Spalletti, fin dal primo giorno, ha puntato decisamente sul supporto della tifoseria per aiutare la squadra a crescere e a riconquistare quel posto in Champions League, il sogno di tutti. C’è la speranza che sabato 11 non si replichino i problemi che si sono visti in occasione di Napoli-Venezia per i controlli dei Green pass all’esterno del “Maradona” : un servizio efficiente deve rientrare nel prezzo del biglietto o no?