Marolda: “Ancelotti ha devastato il Napoli, Gattuso ha fallito. Spalletti è un surrealista, può fare bene”

Il giornalista Cicco Marolda, intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlato della gestione tecnica del Napoli negli ultimi anni: “Non vorrei essere cattivo, ma l’esperienza di Carlo Ancelotti, con gli ammutinamenti e non solo, ha devastato il Napoli: è stato un qualcosa di incredibile. Gennaro Gattuso era stato preso come rimpiazzo per pochi mesi, ma alla fine è rimasto. C’era scontento, fra squadra e società, per la gestione Gattuso, che ha fallito l’occasione di centrare la Champions League. Sono state due stagioni perdenti e deludenti, con un Napoli che ha fatto molto meno del previsto, pur avendo una rosa affidabile. Luciano Spalletti si è preso delle responsabilità, affermando di lottare per lo Scudetto insieme alle altre squadre? Sul piano della comunicazione il Napoli è cambiato molto. Finalmente, un po’ di comunicazione la fa. Spalletti non ce la faceva più a stare fuori, gli sta bene tutto e vuole lottare per degli obiettivi. Ha una squadra competitiva per i primi posti. Ha cominciato bene in Serie A, ma il gioco deve assolutamente migliorare, perché finora non è stato assolutamente soddisfacente. Contro il Genoa, ad esempio, mi sarei aspettato delle sostituzioni prima per soffrire meno nel finale. Servirà tolleranza: andare d’accordo con tutti sarà importante per lui e per il Napoli. Sono molto curioso, perché Spalletti è un surrealista. A Napoli, secondo me, può fare bene”.