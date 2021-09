M. Brambati, ex calciatore: “Si sarebbe dovuto pensare meglio ai calendari”

A commentare il calciomercato e le mosse delle big della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati:

“Nel 2021 non dovrebbero succedere queste cose. Per altro in organizzazioni che non dovrebbero avere questo tipo di problemi. Ancora una volta mi stupisco di come, a livello così alto, si possano avere questi problemi. E’ un problema serio, una squadra che paga i propri giocatori non li può utilizzare nel pieno di un campionato. Si sarebbe dovuto pensare meglio ai calendari, che vengono fatti forse da chi non ha mai giocato. Servirebbe un occhio più attento a certe situazioni”.

“La differenza la fa il fatto che all’Inter c’è un volpone come Marotta che sa come ci si muove in mercati del genere. Forse è stato sorpreso dalle dimissioni di Conte, voleva portare Allegri ma il tecnico si era già accordato con la Juventus. Allegri per ora ha una dirigenza che non è all’altezza, Arrivabene non conosce l’ambiente calcistico, è stato mandato via dalla Ferrari per scarsi risultati. Il sostituto di Paratici ha poca esperienza. Nonostante la situazione economica critica, che è stata messa a posto con le cessioni, sono riusciti a superare questo momento e si sono messi in pole per lo Scudetto”.

