M. Brambati, ex calciatore: “Per me può giocarsi le chance Scudetto”

A commentare il calciomercato e le mosse delle big della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati:

Quali le favorite per il campionato a bocce ferme?

“Per me il Napoli può giocarsi le chance Scudetto. La Juventus con la cessione di Ronaldo la sposto in terza fila. Mi sembra una squadra che ha perso il proprio punto di riferimento. Hai perso nello spogliatoio e in campo Buffon. Io da allenatore CR7 lo vorrei sempre in campo, ti fa 30 gol a stagione. Vedo Milan, Roma, Lazio, Atalanta, ma la Juventus ha perso tanto con Ronaldo. Soprattutto non lo ha sostituito, non c’è uno che può riempire l’area. Poteva essere Dzeko. Mi è stato detto che la Juve aveva già parlato con Dzeko, c’era un accordo di massima a giugno. Poi purtroppo Ronaldo a giugno non trovava squadra e quindi Dzeko non ha più aspettato ed è andato all’Inter”.

Chi avrà il compito più difficile tra le big?

“Credo che il lavoro di Allegri sarà difficilissimo, vista la situazione precedente. Inzaghi ha trovato un lavoro già fatto, ha trovato giocatori con una mentalità già plasmata da Conte. Trova anche un lavoro fisico fatto da Conte”.

Juve, tolto il campione non c’è più la squadra?

“Nella Juve di Conte c’erano giocatori straordinari, che hanno fatto la storia del club. A me sembra che questa Juve abbia giocatori anche di categoria inferiore rispetto a quella Juve, penso soprattutto a centrocampo. Forse ha fatto l’errore che Ronaldo dovesse trascinare la squadra. Fossi stato Ronaldo, anche io me ne sarei andato. La Juventus che c’è oggi è più scarsa di quella che merita lui. Se hai cercato Pjanic e Icardi vuol dire che hai capito che non eri costruita così bene come squadra”.

Fonte: Radio TWM