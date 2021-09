Lobotka: “Con Spalletti è diverso, ho sentito subito la fiducia, prima, invece…”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato al portale slovacco Sport Aktuality ed ha fatto riferimento al cambio di guida tecnica, al rapporto con Luciano Spalletti, alla poca fiducia avvertita sotto la gestione di Gennaro Gattuso e alla Serie A appena iniziata: “Ho avvertito subito maggiore fiducia ed ho maggiore spazio, provo a sfruttarlo. Sin dal ritiro è stato tutto diverso. La comunicazione dell’allenatore è stata differente da quella precedente, il mister si è subito mostrato interessato nei miei confronti. Spalletti vuole giocare molto attraverso il centrocampo, ci focalizziamo sugli scambi e le combinazioni di gioco. È uno stile che mi piace. Se fosse rimasto Gattuso non avrei giocato anche se avessi perso dieci chili. Ho provato a pensare positivo, anche se non era facile. Per fortuna Spalletti ha mostrato interesse nel confermarmi in rosa, per questo non ho cercato altre squadre. Campionato? L’inizio non è stato facile. Nella prima gara è stato espulso Osimhen, ma siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Nemmeno il secondo match è stato dei migliori ma siamo riusciti a vincere. Molte squadre si sono rafforzate, il nostro obiettivo comunque è ritornare in Champions League. Scudetto? Se si presentasse l’occasione proveremmo a vincere anche lo Scudetto”.