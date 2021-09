L’ex azzurro Reina: “Finisco la carriera a Roma, poi voglio sedermi in panchina”

Reina ha compiuto 39 anni lo scorso martedì, ed è convinto che i 40 li compirà ancora “nella Lazio”. “Mi resta quest’anno di contratto – prosegue – e, se le cose vanno bene, un altro. Penso che il tempo che mi resta del calcio… ormai lo passerò a Roma. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui… e credo che finirò la mia carriera a Roma. Ma ci sarà Pepe Reina ancora per un po’. Finché mi sento ancora bene, teniamo duro”, svela. Nel futuro, c’è una carriera sulle panchine ad aspettare Reina: “Voglio diventare un allenatore. Mi preparerò e cercherò di fare le cose per bene ed essere uno dei migliori. Sono stato fortunato ad avere buoni maestri”. Quindi, l’obiettivo a breve termine è concentrarsi sulla stagione appena iniziata, adattandosi al più presto possibile alle richieste del nuovo allenatore. “Questa è, con Sarri, una Lazio completamente diversa. Dobbiamo adattarci e siamo un po’ indietro in questo senso”, spiega Reina. “Abbiamo molta voglia di prendere le idee dell’allenatore il prima possibile. Dobbiamo difendere meglio dell’anno scorso e non subire quei 55 gol. È l’obiettivo numero uno. Sarri fa pressione e cerca di avere il controllo del campo e del pallone… quando possibile”.

