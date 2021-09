Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Atalanta? Ha venduto Romero, 55 milioni complessivi. Non ha ceduto Zapata gestendo la situazione in maniera esemplare. Poteva prendere Abraham, ha tenuto Ilicic. In questa sessione di mercato essere l’Atalanta conviene. Hai le idee chiare, hai preso un giocatore forte come Musso alzando l’asticella. E’ sicuramente una delle più virtuose.

Juventus? E’ quella che si è indebolita di più tecnicamente. Ha perso un giocatore importantissimo come Cristiano Ronaldo e lo ha sostituito con Kean. In difesa ha venduto Demiral, c’è in atto una ricostruzione ma non significa che non possa essere più equilibrata. Nell’estate delle grandi cessioni non ha potuto fare a meno di partecipare a questa festa. Sostituire giocatori così importanti non è mai facile avendo soli 5 giorni a disposizione. Avrebbe potuto fare di più se avesse avuto più tempo.