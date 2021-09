L. Marchetti, giornalista: “Credo abbia fatto un mercato molto buono”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Inter? Credo abbia fatto un mercato molto buono. Aveva necessità di fare soldi, ne ha fatti quasi 200 milioni dalle cessioni. Ha venduto dei pezzi importanti senza dubbio ma è riuscita a tenere botta con degli acquisti che rendono l’Inter altrettanto efficace. Dzeko e Correa sono sicuramente degli ottimi giocatori. Credo sia stata tra quelle che ha avuto maggiore lucidità nell’affrontare questa sessione.

Milan? Ha dovuto affrontare una situazione non preventivabile, la partenza a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu. In mezzo c’è stato il perseguimento di una idea di un mix tra giovani di talento e giocatori esperti. Rispetto alla passata stagione può avere qualcosina in meno ma possiamo considerarlo più che soddisfacente il mercato del Milan.”

Fonte: Radio Marte